Опасный маневр: легковушка чуть не осталась зажатой между фур

В Мексике водитель легкового автомобиля на огромной скорости проскочил между двумя фурами. Видеоролик инцидента был опубликован очевидцами на канале в YouTube.

На кадрах отчетливо видно, как автомобиль целенаправленно «летит» в небольшой прагал между двумя большегрузами, а через несколько секунд видны яркие искры от соприкосновения кузовов и оторванное колесо фуры.

Видимо, водитель легковушки не рассчитывал, что большегрузы начнут сокращать расстояние между собой за пару секунд до его маневра и не успел затормозить.

В результате инцидента о пострадавших информация не поступала. Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия, пишет «Российская газета».