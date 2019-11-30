Опасный маневр: легковушка чуть не осталась зажатой между фур
Автомобиль на большой скорости планировал совершить маневр, но за несколько секунд «до» большегрузы стали сокращать расстояние между собой.
© Видео: UUU SSS, YouTube © Фото: UUU SSS, YouTube
В Мексике водитель легкового автомобиля на огромной скорости проскочил между двумя фурами. Видеоролик инцидента был опубликован очевидцами на канале в YouTube.
На кадрах отчетливо видно, как автомобиль целенаправленно «летит» в небольшой прагал между двумя большегрузами, а через несколько секунд видны яркие искры от соприкосновения кузовов и оторванное колесо фуры.
Видимо, водитель легковушки не рассчитывал, что большегрузы начнут сокращать расстояние между собой за пару секунд до его маневра и не успел затормозить.
В результате инцидента о пострадавших информация не поступала. Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия, пишет «Российская газета».