Несовершеннолетние пострадали при нападении в Гааге

Раненые при нападении с ножом на торговой улице в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом заявили в местной полиции.

«Все три жертвы пострадавшие #GroteMarktstraat являются несовершеннолетними. Мы находимся в контакте с их семьями», - говорится в сообщении.

При этом правоохранители не уточняют, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Полиция разыскивает подозреваемого в атаке с холодным оружием на людей в центре Гааги, в результате которой пострадали три человека. Местные СМИ пишут, что это был мужчина 45-50 лет в сером спортивном костюме. О мотивах совершения преступления пока неизвестно.