В ЛНР обвинили ВСУ в минировании дорог в Донбассе

В Луганской Народной Республике заявили, что ВСУ минируют дороги недалеко от населенного пункта Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР в группе «ВКонтакте».

«Украинские силовики продолжают хаотичное минирование территорий вблизи населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения, в том числе в районах разведения сил и средств», - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой народной милиции ЛНР в группе «ВКонтакте».

ВСУ разместили мины в районе населенного пункта Золотое, где живет мирное население, также наблюдательные миссии ОБСЕ патрулируют местность. При этом украинские военные не установили никаких опознавательных знаков и схем минных полей.

В ночь на 29 ноября в районе Золотого между военными 72-й бригады и националистами произошла перестрелка, которая велась из стрелкового оружия и гранатометов.

Напомним, контактной группой по Украине был возобновлен процесс разведения сил. Начать его планировали 9 октября, но украинские националисты в Золотом выступили против этого.

В Киеве заявили, что вооруженные люди представителями ВС Украины не являются и в зоне военной операции не имеют права находиться.

29 октября украинские силовики и Народная милиция ЛНР начали отвод сил в Золотом. 26 ноября ЛНР сообщила об окончании всех мероприятий, касающихся разведения сил и средств на участке рядом с населенным пунктом Золотое.