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Как не перегружать ребенка: главные ошибки родителей

Александра Арсентьева
14:11 30.11.2019
Многие родители требуют от детей отличных оценок, но им, в первую очередь, должно быть интересно в школе.
Как не перегружать ребенка: главные ошибки родителей
© Фото: Vladimir Melnikov, Russian Look, Globallookpress

Конкуренция за бюджетные места в вузах, посещение разных кружков, участие в олимпиадах приводят к перегрузке ребенка. Как рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач больницы имени Башляевой, профессор Исмаил Османов родителям, как правильно подходить к воспитанию детей.

Он посоветовал относится к домашним заданиям спокойно: если ребенку нужна помощь, и он о ней просит, то нужно ему помочь и разобраться вместе.

«Не устраивайте из выполнения уроков патологический процесс, ставя это занятие выше всего остального. Предоставьте ребенку выбор: сделать все или частично, решить так, как хочется ему, а не вам. Позвольте ему получить оценку своего выбора», - добавил Османов.

По словам врача, многие родители требуют от детей отличных оценок, но им, в первую очередь, должно быть интересно в школе. Османов отметил, что в современном мире огромное разнообразие различных подходов к занятиям, например, можно учиться интерактивно в музеях.

После уроков и выполнения домашнего задания, по словам эксперта, у ребенка должно оставаться время на себя и развлечения.

«Перебор секций и кружков. Ни к чему хорошему это не приведет, а лишь усилит утомляемость, снизит внимание. Эффективность каждого занятия снизится. Лучше предпочесть одно или два, которые больше всего нравятся ребенку», - отметил Османов.

Как заявил эксперт, важно, чтобы ребенок сам нашел занятие по душе - сейчас огромный выбор кружков и секций, но часто родители чрезмерно загружают ребенка дополнительными занятиями. Это вызывает у детей выраженное сопротивление с одновременным страхом огорчить родителей.

«Получается, что ребенок учится тому, что не любит, не может в этом направлении развиваться даже с самым хорошим педагогом. Если ребенок пробует кружок и бросает, не переживайте - это хорошо, это поиск», - заявил врач.

Османов рассказал, что самое важное - не сокращать продолжительность ночного сна, а также стараться, чтобы ребенок больше времени проводил на свежем воздухе. Также нужно учесть его индивидуальные особенности. Например, если после школы ребенок очень устает и не может делать уроки без родительского контроля, то кружок лучше посещать сразу после уроков, а домашние задания делать вечером.

Увлечение ребенка не должно вредить учебному процессу, отмечает врач. Задача родителей - организовать время так, чтобы школьник все успевал. При этом желательно, чтобы сначала была выполнена обязательная работа, а потом уже развлечения.

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