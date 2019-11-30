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Грандиозный концерт для друзей и фанатов: Гарик Сукачев празднует 60-летний юбилей

Даниил Левин
14:27 30.11.2019
Праздничную дату Сукачев и его коллектив встретят большими концертами, гастрольными турами и выпуском нового альбома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Рок-музыкант Гарик Сукачев встречает свой 60-летний день рождения юбилейным концертом.

«Обычно я стараюсь быть только со своей семьей! Ну вот эти вот юбилеи, которые ждут мои близкие друзья, зная, что я делаю раз в пять лет какие-то вечеринки… Я боюсь, что в этом году они зря надеются», - рассказал музыкант.

Состав круга приближенных не поменялся за последние 30 лет. На музыкальной сцене появились участники легендарной «Бригады С». Им в унисон подпевают тысячи фанатов.

«Хочу поздравить его с юбилеем! Я-то эту дату перешагнул в прошлом году, а Гарик идет нога в ногу, след в след за мной. Поэтому так держать, здоровья, бодрости духа!» - заявил со сцены лидер группы «Алиса» Константин Кинчев.

О Сукачеве хорошо отзываются и его коллеги с Урала.

«Я готов помочь другу там по первому звонку, по первой весточке. Что там Гарику нужна помощь - я обязательно это сделаю!» - уверенно сообщил музыкант коллектива «Чайф» Владимир Шахрин.

Гарик Сукачев известен не только как музыкант, но и режиссер. Фильмы «Кризис среднего возраста» и «Праздник» снимались в непростое время на рубеже веков, практически без денег, однако это не помешало им получить широкое распространение.

Сукачев - музыкант, режиссер, актер, а с недавних пор еще и телеведущий. В эфире «Звезды» выходит программа «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым», где он в роли автора совершает вместе со зрителями путешествие во времени, чтобы вспомнить, как жили советские люди.

«Это все довольно интересно! В этом есть какие-то ностальгические нотки», - считает Сукачев.

Немногие знают: по первому образованию Сукачев - строитель. Раньше он проектировал железнодорожные станции и небольшие депо. Например, станция Тушино - его рук дело. Теперь этот рукотворный памятник служит символом, что талантливый человек талантлив во всем.

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