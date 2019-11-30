Потерявший пару лебедь может погибнуть в Мордовии

На озере Гордеево в Темниковском районе в Мордовии две недели уже живет лебедь. Специалисты опасаются, что он может погибнуть.

Очевидцы сообщают, что видели стаю из восьми птиц на Ивановском пруду перед тем, как они улетели на юг. Они решили, что птица отбилась от стаи и придумали спасательную операцию, в результате которой лебедь перелетел на другое озеро.

По словам орнитологов, краснокнижную птицу нужно отловить и направить в зоопарк. Они уверяют, что лебедь скорее всего потерял свою пару, пишет издание «Темниковские новости». Скорее всего он собирается зимовать в Мордовии и не полетит на юг, поэтому вряд ли переживет холода.