В России средняя ставка по ипотеке упала до двухлетнего минимума

Средняя ставка по ипотечным кредитам в октябре уменьшилась до 9,4%. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Это на 0,28% ниже, чем месяцем ранее - в сентябре средняя ставка равнялась 9,68%.

Таким образом, ставки по ипотеке достигли минимума за последние два года. В сентябре 2018 года ставка падала почти до этого же уровня - 9,41%.

Также в октябре этого года отмечался максимальный с начала года рост объемов рынка ипотечных кредитов. За месяц было оформлено 119 тысяч кредитов на жилье, это на 13,4% больше, чем в сентябре. Общая сумма выданных за октябрь кредитов составляла 271,3 миллиарда рублей - это больше, чем в сентябре, на 11,1%.

При этом продолжает расти средний срок кредитования - по результатам октября он равен 218,4 месяца (около 18 лет и 2 месяцев).