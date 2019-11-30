Пугачева рассказала, почему ей не дали роль в «Иронии судьбы…»

Алла Пугачева призналась, что ей предлагали роль Нади в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

«Меня приглашали в кино, как ни странно, в "Иронию судьбы, или С легким паром!", чтобы я не только пела, но и снялась в роли Нади, но, как ни пытались, взрослее я тогда не стала. В моих глазах и лице не было озабоченности своим возрастом. Тогда Барбара Брыльска по каким-то причинам не очень соглашалась», - рассказала певица в эфире Первого канала.

Как отметила Пугачева, позднее Брыльску все-таки удалось уговорить сыграть в картине режиссера Эльдара Рязанова.

«Мне просто сказали: "Извини, давай расти"», - отметила она.

Легендарный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые вышел на экраны в 1975 году. Картину очень любят зрители, поэтому каждый год ее традиционно показывают по телевизору в канун Нового года.