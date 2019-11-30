Опубликованы кадры с места крушения вертолета под Новороссийском
Воздушное судно в результате авиакатастрофы полностью выгорело.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует кадры с места крушения частного вертолета Robinson в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском. ЧП произошло утром 30 ноября.
Как видно на съемке, воздушное судно в результате авиакатастрофы полностью выгорело.
В Южном управлении СУ на транспорте СК РФ сообщили «Звезде», что по факту падения вертолета было возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, вертолет упал в районе указанного поселка около 09.30. Он принадлежал местному центру винного туризма и выполнял полет из Абрау-Дюрсо в Анапу.
В результате авиакатастрофы погиб пилот вертолета, добавили в ведомстве.