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В Сети публикуют видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Дарья Михалина
12:58 30.11.2019
На кадрах видно, как вертолет после попадания ракеты летит вниз.
© Видео: LastDef, Twitter © Фото: LastDef, Twitter

В Сети появились кадры уничтожения американского вертолета AH-64 Apache в Йемене.

Запечатлено, как после попадания в летательный аппарат ракеты он стремительно падает вниз.

Можно предположить, что за атакой на вертолет ВВС Саудовской Аравии стоят йеменские хуситы. Как пишет РИА Новости, удар мог осуществляться из советского ракетного комплекса «Оса».

Тем не менее, ни одна из сторон не давала официальных комментариев касаемо опубликованных кадров.  

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