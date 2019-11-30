Пугачева назвала себя «амулетом России»

Алла Пугачева рассказала, что из-за народной любви чувствует себя «амулетом России».

Артистка рассказала о грандиозном концерте, который проходил 17 апреля в большом зале Государственного Кремлевского дворца. Пугачева отметила, что во время выступления «растворялась в зале».

«Для меня сцена - это выход в космос: и страшно, и восторг, и волнение. И, конечно, я там растворялась, люди это чувствовали - я становилась ими, они становились мной. Это великолепное ощущение. По этому ощущению я не скучаю, потому что я получила столько любви, и до сих пор я ее ощущаю. Я любима зрителем, своим народом, иногда я чувствую от этой любви, что я просто амулет России», - рассказала она в интервью Первому каналу.

Напомним, 15 апреля исполнительница отметила 70-летие, а 17 апреля состоялось ее юбилейное выступление. В программе Пугачева исполнила всем известные композиции и новые песни.