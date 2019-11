Историю жизни Майкла Джексона расскажут от имени его перчатки

Джонни Депп станет продюсером мюзикла о Майкле Джексоне под названием For The Love Of A Glove. История будет рассказана от лица знаменитой белой перчатки певца.

Автором сценария выступит Джулиен Ницберг, который расскажет, как Джексон формировался как певец, и прольет свет на громкие скандалы, связанные с его именем.

Как передает Page Six, персонаж-перчатка специально был введен в проект. Именно рукавица окажется виновна в скандальных инцидентах, омрачивших репутациях поп-короля. По задумке, перчатка – это инопланетное создание, которая заставляет Джексона творить не всегда понятные вещи.

Изначально работать с Ницбергом хотела некая телевизионная Сеть, однако ее представители отвергли сценарий. Тогда творческий деятель обратился к продюсерской компании Джонни Деппа, которая взялась за проект.

Премьера мюзикла состоится 25 января в Лос-Анджелесе.