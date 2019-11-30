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Прощай, радость: история народной любви и глубокой трагедии Вячеслава Невинного

Татьяна Полуказакова
12:52 30.11.2019
Актеру посвящен новый выпуск программы «Легенды музыки». Премьеру смотрите на «Звезде».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Look, Globallookpress

Народный артист СССР Вячеслав Невинный сыграл в 80 картинах. Именно кино принесло ему популярность. Его редкий комедийный дар, помноженный на обаяние, даже небольшой эпизод превращал в мини-шедевр. У ведущих режиссеров кино Невинный был нарасхват, мог выбирать самые интересные предложения. Другое дело - репертуарный театр. В судьбе Невинного роковым образом и счастливые, и трагические моменты связаны с его главным театром - МХАТом.

Он играл роль в спектакле «Тойбеле и демон», который стал печально известным. Исполнительница главной роли Елена Майорова погибла страшной смертью, неожиданно умер и Сергей Шкаликов, игравший демона. А Вячеслав Невинный упал в открытый люк на сцене.

«И получил чудовищные совершенно травмы, практически несовместимые с жизнью. И он уже после этого всегда и с палочкой ходил, и не так хорошо себя чувствовал, как раньше», - рассказал его сын, актер Вячеслав Невинный.

Полученные травмы только усугубили уже имеющиеся проблемы со здоровьем. Давнишний диагноз, сахарный диабет, требовал смены образа жизни. Но диете, лечению и отдыху актер предпочел репетиции, спектакли и съемки в кино. В 2004 году у Невинного началось отмирание тканей ноги. За 10 месяцев он перенес 6 операций, но ногу спасти так и не удалось. А через год страшных мучений ампутировали и вторую.

«Вот у него ног нет, и я вызывала МЧС. Они уже знали, как только я им звоню, немедленно они приходили ко мне и поднимали его, я не могу его поднять, у него сто с чем-то килограммов. А он лежит на полу около кровати: "Слава, куда же ты шел?" - "Я ищу тапочки! Я хочу пойти в театр!" И плакал, большой здоровый мужик, старый, рыдает, слезы текут: "Я в театр хочу"», - рассказала вдова Вячеслава Невинного, актриса Нина Гуляева.

Полный выпуск программы «Легенды музыки», посвященный Вячеславу Невинному, смотрите на «Звезде».

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