У рухнувшего под Новороссийском вертолета вылетел двигатель: кадры с места

Вертолет Robinson, упавший утром 30 ноября в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском, после крушения полностью выгорел. А удар воздушного судна о землю был такой силы, что двигатель вертолета нашли в нескольких метрах.

Трагедия произошла около 09.30, разбившееся судно направлялось из Абрау-Дюрсо в Анапу. Пилот в результате ЧП погиб.

Как сообщили «Звезде» в Южном управлении СУ на транспорте СК РФ, Robinson принадлежал местному центру винного туризма.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.