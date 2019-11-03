«Было очень многолюдно»: очевидец рассказал о моменте убийства главы ЦБЭ Ингушетии

В ходе перестрелки на западе Москвы второго ноября погиб глава центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.

Свайкиной Кристине позвонили ее подруги, которые в это время гуляли на детской площадке и видели убийство.

«Я вызвала полицию и пришла уже с ней. Здесь гуляли дети, мамы, няни - все произошло на глазах», - сообщила она корреспонденту «Звезды».

По словам девушки, когда все услышали хлопки, то подумали, что это петарды.

Но потом обнаружили людей в крови. Также они заметили мужчину в красной куртке, который скрылся с места преступления.

Кристина рассказывает, что когда прохожие подошли к потерпевшим, сразу вызвали скорую, «один из них был еще жив».

«Здесь было очень многолюдно, было много детей. Очень долго лежали тела погибших. Вход в подъезд был перекрыт. Дети все видели», - рассказывает Свайкина.

МВД ввели специальный план для задержания убийцы в Москве.