Володин: национализм может привести к выходу из Украины ряда областей

Срыв выступления депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве в очередной раз продемонстрировал нетерпимость украинских властей к малым народам. Как считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, такое притеснение и национализм могут привести к выходу из состава Украины ряда областей.

Он отметил, что новой власти в Киеве стоит начать устранять ошибки и пересматривать отношение к правам этнических групп в государстве.

«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», - приводит слова Володина РИА Новости.

Он также напомнил, что в 2014 году большинство - более 96% жителей Крыма и Севастополя разных национальностей - высказались за вхождение в состав России. И об этом, по мнению Володина, украинским властям стоит задуматься.

По его словам, Украине «нужно не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева», тем самым показывая неуважение и к ООН, и к важности обсуждаемой темы, а брать от других государств лучшие практики. Володин привел пример, что после воссоединения с Россией в Крыму закреплено три государственных языка - русский, крымско-татарский и украинский.

«В Госдуму избираются представители различных народов и народностей. Мы этим дорожим. Это наша сильная сторона - уважение ко всем народам нашей страны», - сказал он.

Председатель Госдумы отметил, что русские, поляки, венгры на Украине являются нацменьшинствами, и, несмотря на то, что они - граждане Украины, их права постоянно нарушаются. Например, когда Киев принял закон об украинском языке как о единственном государственном, и запретил использование национальных языков в учреждениях образования.

«При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным», - отметил Володин.

Напомним, в Женеве проходит двенадцатая сессия форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека. Украинская делегация дважды попыталась помешать выступлению депутата Государственной думы от Крыма Руслана Бальбека, а также сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.