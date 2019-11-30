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Подозреваемый в краже золота в Красноярске попал на видео

Дарья Михалина
10:55 30.11.2019
Накануне в дежурную часть сообщили о похищении 5,9 килограммов золота на 18 миллионов рублей.
© Видео: МВД РФ по Красноярскому краю © Фото: МВД РФ по Красноярскому краю

В центре Красноярска неизвестный злоумышленник украл из сейфа почти шесть килограммов золота стоимостью около 18 миллионов рублей.  

Как сообщили в управлении МВД РФ по региону, драгоценный металл «хранился в неприспособленном для этого месте без надлежащих условий безопасности и охраны».

Преступник попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в маске проходит по коридору офисного помещения и вскоре скрывается. Его личность на настоящий момент не установлены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ «Кража».

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