Подозреваемый в краже золота в Красноярске попал на видео
Накануне в дежурную часть сообщили о похищении 5,9 килограммов золота на 18 миллионов рублей.
© Видео: МВД РФ по Красноярскому краю © Фото: МВД РФ по Красноярскому краю
В центре Красноярска неизвестный злоумышленник украл из сейфа почти шесть килограммов золота стоимостью около 18 миллионов рублей.
Как сообщили в управлении МВД РФ по региону, драгоценный металл «хранился в неприспособленном для этого месте без надлежащих условий безопасности и охраны».
Преступник попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в маске проходит по коридору офисного помещения и вскоре скрывается. Его личность на настоящий момент не установлены.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ «Кража».