Подозреваемый в краже золота в Красноярске попал на видео

В центре Красноярска неизвестный злоумышленник украл из сейфа почти шесть килограммов золота стоимостью около 18 миллионов рублей.

Как сообщили в управлении МВД РФ по региону, драгоценный металл «хранился в неприспособленном для этого месте без надлежащих условий безопасности и охраны».

Преступник попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в маске проходит по коридору офисного помещения и вскоре скрывается. Его личность на настоящий момент не установлены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ «Кража».