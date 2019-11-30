Китайское СМИ назвало «затаившуюся ядерную державу»

Настоящей ядерной державой, которой стоит остерегаться, является Япония, а не Россия и США. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Как полагают журналисты издания, под предлогом развития гражданских атомных электростанций Япония могла получить столько топлива, которого хватило бы на шесть тысяч ядерных бомб.

Отмечается, что Япония - одна из десяти мировых стран по боеспособности. Несмотря на то, что в стране запрещено заниматься разработкой ядерного оружия, она является лидером по использованию таких технологий.

По мнению специалистов портала, в случае необходимости Япония сможет быстро произвести удар.