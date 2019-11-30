В ЛНР заявили о перестрелке между националистами и украинскими силовиками у Золотого

Украинские силовики и участники нацбатальонов устроили перестрелку рядом с населенным пунктом Золотое в Донбассе. Инцидент зафиксировала Народная милиция ЛНР.

«Мы продолжаем фиксировать вооруженные противостояния между ВСУ и националистическими формированиями, не согласными с решением украинской власти о разведении сил и средств», - рассказали РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.

В ночь на 29 ноября в районе населенного пункта Золотое была зафиксирована перестрелка из стрелкового оружия и гранатометов между военными 72-й бригады и националистами.

Напомним, контактная группа по Украине возобновила процесс разведения сил, начать планировали 9 октября, но украинские националисты в Золотом выступили против этого.

В Киеве заявили, что в Золотом вооруженные люди не являются представителями ВС Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. 29 октября украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. 26 ноября ЛНР заявила об окончании всех мероприятий в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.