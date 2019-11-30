В Астрахани спасли кота, примерзшего лапами ко льду канала

Трогательную историю спасения сняли на видео в Астрахани. Там на канале по улице Набережной 1 мая к тонкому льду безнадежно примерз кот. Проходившая мимо девушка заметила несчастное животное и немедленно позвонила за помощью в приют «Верный друг».

Зверек уже не скулил, ни мяукал, он так замерз, что уже не мог пошевелиться. Добраться к нему можно было только на лодке со спасателями, однако подоспевшие на помощь волонтеры решили захватить животное удавкой.

«Подтащить малыша с первого раза не получилось, от испуга он не хотел двигаться с места. Но в итоге удалось его достать и вытащить. Потом котика обтерли и промассировали лапки, чтобы он согрелся и пришел в себя», - цитирует сайт «Комсомольской правды» волонтера Светлану Эдуардовну.

Опубликовав фото спасенного животного в соцсети, волонтеры сообщили, что, к сожалению, не могут оставить его в приюте. Поэтому если есть желающие приютить пушистого красавца, он находится у магазина «Михайловский».