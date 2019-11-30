В Париже эвакуировали вокзал после обнаружения бомбы
Полиция оцепила Северный вокзал Парижа после того, как там обнаружили взрывное устройство.
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Железнодорожный вокзал Gare du Nord в Париже эвакуировала полиция после обнаружения в дорожной сумке подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство.
Эвакуация прошла в пятницу вечером примерно за 40 минут. По предварительным даным, это может быть ракета или снаряд для миномета.
«Gare du Nord (Северный вокзал) был эвакуирован после угрозы взрыва. В сумке было обнаружено подозрительное устройство», - пишет очевидец.
По данным Le Figaro, десятки поездов были задержаны. На месте продолжают работать сотрудники полиции.