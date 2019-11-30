В Париже эвакуировали вокзал после обнаружения бомбы

Железнодорожный вокзал Gare du Nord в Париже эвакуировала полиция после обнаружения в дорожной сумке подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство.

Эвакуация прошла в пятницу вечером примерно за 40 минут. По предварительным даным, это может быть ракета или снаряд для миномета.

© czarymarybum777, THOMASADRIEN, Twitter

«Gare du Nord (Северный вокзал) был эвакуирован после угрозы взрыва. В сумке было обнаружено подозрительное устройство», - пишет очевидец.

© czarymarybum777, THOMASADRIEN, Twitter

По данным Le Figaro, десятки поездов были задержаны. На месте продолжают работать сотрудники полиции.