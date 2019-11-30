Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сабли из Персии и чайники из Китая: выставка Петра I открылась в Московском Кремле

Василиса Морозова
Игорь Балдин
00:45 30.11.2019
Посетители выставки увидят монеты и оружие из личной коллекции Петра, которую собирали по всему миру, а также подарки от правителя династии Цин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Московском Кремле проходит необычная выставка. Каждый знает, что Петр I прорубил окно в Европу, создал русский флот, расширил границы империи. Но о Петре - покровителе науки и искусств - знают немногие, хотя он был коллекционером.

На выставке представлены предметы из Германии, Чехии, Алжира. Вопреки расхожему мнению о Петре-западнике, восточная тема его тоже очень интересовала. Ружья и сабли из Персии и Турции, фарфоровые статуэтки и чайники из Китая, которые ему привозили из восточных экспедиций, есть витрина с золотом, серебром и хрусталем, которые русскому двору передавали азиатские дипломаты. Подарки царь получал и лично от правителя династии Цин. 

«У Петра I были замечательные отношения с императором Канси. Они находились в переписке, посылали постоянно друг другу подарки. И заказывали друг для друга какие-то произведения. На этой выставке вы можете увидеть и шпалеры, которые ему присылал Канси, и фарфор», - рассказала гендиректор Государственного историко-культурного музея-заповедника Московский Кремль.

Посетители выставки смогут увидеть монеты и оружие из личной коллекции Петра, которую собирали по всему миру. В итоге получился совсем не банальный портрет императора: линейка, подзорная труба, компас и глобус, немецкие книги по биологии. В 1724 году все это появится в основанном царским указом первом русском Университете.

«У него был проект освоения Мадагаскара, перевода его под русский флаг, у него был план прямого выхода в Индию, на прямую торговлю с Индией», - отметил старший научный сотрудник музеев Московского Кремля Василий Новоселов.

Петр был первым царем-покровителем музеев. Он составил каталог коллекций Московского Кремля, ввел наказание для черных археологов-копателей, а именно смертную казнь. Петр I приказал хранить предметы искусства за стеклянными витринами, как это делают и по сей день.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.11.2019, 01:10
165 учений и 237 тысяч морских миль: на Черноморском флоте подводят итоги года
Дата30.11.2019, 00:59
Первый малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям
Дата28.11.2019, 15:26
«Лобби выдавливает Россию из спорта»: МИД России оценил претензии WADA
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата29.11.2019, 10:33
Пять новых кораблей и катеров усилили Черноморский флот
Дата29.11.2019, 16:44
Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:53 В стране и мире
Видео
Несовершеннолетние пострадали при нападении в Гааге
01:33 В стране и мире
Потерявший пару лебедь может погибнуть в Мордовии
01:24 Спорт
Слуцкий уходит в отставку с поста тренера «Витесса»
01:10 В стране и мире
Видео
Ледяной дождь обрушился на центральную Россию
00:59 Армия
Первый малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, почему на Западе не смогли скопировать винтовку Т-5000
Видео
Российский снайпер попал в цель с двух километров в кромешной тьме: видео
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Видео
Финские матросы исполнили танец диснеевских героев и стали звездами Сети
Видео
«Секретные материалы»: «самый страшный приказ фюрера»
Видео
Письмо из прошлого: реставраторы нашли послание с фронта в танке Т-35
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.