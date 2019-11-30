Сабли из Персии и чайники из Китая: выставка Петра I открылась в Московском Кремле

В Московском Кремле проходит необычная выставка. Каждый знает, что Петр I прорубил окно в Европу, создал русский флот, расширил границы империи. Но о Петре - покровителе науки и искусств - знают немногие, хотя он был коллекционером.

На выставке представлены предметы из Германии, Чехии, Алжира. Вопреки расхожему мнению о Петре-западнике, восточная тема его тоже очень интересовала. Ружья и сабли из Персии и Турции, фарфоровые статуэтки и чайники из Китая, которые ему привозили из восточных экспедиций, есть витрина с золотом, серебром и хрусталем, которые русскому двору передавали азиатские дипломаты. Подарки царь получал и лично от правителя династии Цин.

«У Петра I были замечательные отношения с императором Канси. Они находились в переписке, посылали постоянно друг другу подарки. И заказывали друг для друга какие-то произведения. На этой выставке вы можете увидеть и шпалеры, которые ему присылал Канси, и фарфор», - рассказала гендиректор Государственного историко-культурного музея-заповедника Московский Кремль.

Посетители выставки смогут увидеть монеты и оружие из личной коллекции Петра, которую собирали по всему миру. В итоге получился совсем не банальный портрет императора: линейка, подзорная труба, компас и глобус, немецкие книги по биологии. В 1724 году все это появится в основанном царским указом первом русском Университете.

«У него был проект освоения Мадагаскара, перевода его под русский флаг, у него был план прямого выхода в Индию, на прямую торговлю с Индией», - отметил старший научный сотрудник музеев Московского Кремля Василий Новоселов.

Петр был первым царем-покровителем музеев. Он составил каталог коллекций Московского Кремля, ввел наказание для черных археологов-копателей, а именно смертную казнь. Петр I приказал хранить предметы искусства за стеклянными витринами, как это делают и по сей день.