Диетолог объяснила, почему опасно отказываться от сладкого

Диетолог Бриджит Цейтлин предложила людям, которые стремятся вести здоровый образ жизни, пересмотреть свои привычки. В частности, не отказываться полностью от любимых продуктов, в том числе, от сладкого.

Как рассказала врач, человек не должен постоянно испытывать чувство вины и стресс, позволяя себе иногда съесть шоколад.

«Стоит помнить, что быть ​​здоровым - это означает и иметь хорошее психическое здоровье», - добавила Цейтлин, отметив, что отказ от высококалорийной пищи приводит к еще более сильному желанию съесть такую пищу.

По словам врача, это чревато срывами и в результате употреблением еще большего количества вредной еды. Кроме того, диетолог дала совет не превращать пищу во «врага», скрупулезно высчитывая калорийность - это тоже негативно сказывается на психике, сообщается на сайте Focus Online.

Цейтлин также рассказала, что у людей, которые не бояться есть ту еду, которую они любят, получается проще достичь поставленных целей в стремлении вести здоровый образ жизни.