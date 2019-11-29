Срыв делегацией Украины выступления РФ в ООН показали на видео

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве. Трансляция была опубликована на канале организации.

На видео запечатлено, как в ходе заседания пришла очередь говорить российской стороне. В этот момент представители Украины начинают кричать и стучать по столам.

Секретарь и председатель форума призвали депутатов к порядку, отметив, что ООН официально дала России право слова.

Как позже рассказал выступавший депутат Руслан Бальбек, некоторые представители от Украины были готовы затеять драку. По некоторым данным, украинская сторона уже направила протест против российской делегации в секретариат.