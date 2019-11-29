Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Срыв делегацией Украины выступления РФ в ООН показали на видео

Дарья Михалина
10:22 29.11.2019
Инцидент произошел во время выступления Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств ООН.
© Видео: UN Live United Nations Web TV © Фото: UN Live United Nations Web TV

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве. Трансляция была опубликована на канале организации.

На видео запечатлено, как в ходе заседания пришла очередь говорить российской стороне. В этот момент представители Украины начинают кричать и стучать по столам.

Секретарь и председатель форума призвали депутатов к порядку, отметив, что ООН официально дала России право слова.

Как позже рассказал выступавший депутат Руслан Бальбек, некоторые представители от Украины были готовы затеять драку. По некоторым данным, украинская сторона уже направила протест против российской делегации в секретариат. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.11.2019, 01:10
165 учений и 237 тысяч морских миль: на Черноморском флоте подводят итоги года
Дата29.11.2019, 10:33
Пять новых кораблей и катеров усилили Черноморский флот
Дата28.11.2019, 15:26
«Лобби выдавливает Россию из спорта»: МИД России оценил претензии WADA
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата29.11.2019, 10:33
Пять новых кораблей и катеров усилили Черноморский флот
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:57 В стране и мире
Видео
«Языческая вакханалия»: депутат рассказал о срыве своего выступление в ООН Украиной
10:57 Армия
Видео
Против боевиков с химоружием: пятая учебно-боевая задача «Взвода»
10:51 В стране и мире
Минобороны РФ: боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООН
10:47 В стране и мире
В МИД заявили об угрозе размещения американских РСМД в северных широтах
10:33 Армия
Пять новых кораблей и катеров усилили Черноморский флот
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Ампутированы обе руки»: муж пострадавшей в Доминикане женщины рассказал о ситуации
Видео
Российский снайпер попал в цель с двух километров в кромешной тьме: видео
Видео
Эксперт рассказал, почему на Западе не смогли скопировать винтовку Т-5000
Диетолог объяснила, почему опасно отказываться от сладкого
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Видео
Письмо из прошлого: реставраторы нашли послание с фронта в танке Т-35
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.