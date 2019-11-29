ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение было принято из-за неисполнения организацией федерального закона и нормативных актов Центрального банка России.

По информации регулятора, за последний год банк многократно нарушал требования, которые предусмотрены законодательством.

«Осколбанк» основали в 1990 году на базе местного отделения Белгородского филиала Агропромбанка СССР. По состоянию на май прошлого года банком владел Олег Клюка.