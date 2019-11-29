Прошедшей блокаду Ленинграда 96-летней жительнице Парижа вручили паспорт РФ

В Париже 96-летняя блокадница из Ленинграда получила российский паспорт. Этого момента Мария Смульская ждала последние 40 лет.

Весной 2019 года она написала письмо Владимиру Путину. В итоге мечту ветерана исполнило российское посольство.

В последние десятилетия Мария Смульская была лицом без гражданства. Блокадные годы женщина провела в ленинградском военном госпитале, где была санитаркой. Также она более 30 лет трудилась в строительных организациях Ленинграда, а в 70-х годах переехала во Францию.

После распада СССР ветеран потеряла родное гражданство, а французского у нее никогда не было. Свою просьбу о предоставлении российского паспорта Мария Смульская объяснила стремлением вернуться в родной Санкт-Петербург.