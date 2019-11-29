Президент Чехии выступил против памятника генералу Власову в Праге

Президент Чехии Милош Земан выступил против появления в Праге памятника власовцам.

Установить в центре чешской столицы монумент, посвященный так называемой Русской освободительной армии генерала Власова, ранее предложили местные власти. Его хотели возвести вместо мемориала советскому маршалу Коневу.

Свою инициативу власти Чехии объяснили тем, что власовцы помогали освобождать Прагу в 1945 году. К концу войны генерал Власов вышел из подчинения вермахта, которому служил предыдущие годы.

«Встает вопрос, могут ли они искупить свою вину за несколько дней позитивного поведения? И можно поэтому забыть, что они многие годы предавали свою родину? Я думаю, этого забывать нельзя», - высказал свою позицию Земан.

Стоит отметить, что совершение власовцами преступлений наравне с фашистами после победы над гитлеровской коалицией признал Международный трибунал в Нюрнберге. В Советском Союзе генерал Власов был назван изменником родины и казнен.