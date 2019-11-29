В Приамурье достроили мост из России в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершили строительство моста из России в Китай. Об этом журналистам рассказал губернатор области Василий Орлов.

По его словам, сейчас идет процесс оформления всех необходимых документов.

Кроме того, через несколько дней в регионе состоится торжественное открытие газопровода «Силы Сибири». По нему газ из России будут поставлять в Китай.

Ко всему прочему, начаты работы по строительству уникальной трансграничной канатной дороги.

Возведение трансграничного мостового перехода в Китай стартовало в 2016 году. По ранее обнародованным данным, пропускная способность сооружения будет составлять почти тысячу машин в сутки. Транспортная доступность будет обеспечена круглый год.