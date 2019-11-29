Время продажи российского вина хотят продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила продлить время продажи отечественного вина до полуночи. Письмо с соответствующей просьбой уже было отправлено в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед.

Поправки предлагается внести в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России». их принятие поспособствует увеличению продаж товара отечественного производителя и его поддержке.

Как напоминают «Известия», сейчас продажа спиртного по закону разрешена с 8.00 до 23.00. Стоит отметить, что у регионов есть право ужесточать эту норму.