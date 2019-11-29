Пострадавшим в ДТП трем российским туристам нужны дополнительные операции

Трем российским туристам, пострадавшим при ДТП в Доминикане, понадобятся дополнительные операции. Об этом сообщили наши дипломаты.

В частности, речь идет о жительнице Кемеровской области - у нее серьезно поврежден позвоночник. Другой женщине понадобится операция на челюсти. Доминиканские нейрохирурги также не отходят от 12-летней девочки. Ей спасли руку, ампутации удалось избежать. Операция необходима для восстановления подвижности кисти. Между тем, из больницы выписали пять туристов. Завтра они вылетят домой.

«Факт тот, что уже 5 человек готовы к вылету. Сейчас срочно будем оформлять паспорт. Не паспорт, а свидетельство на возвращение. Потому что некоторые потеряли паспорта. Или были серьезно повреждены во время этой катастрофы», - пояснил руководитель отделения посольства России на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

Автобус с российскими туристами попал в аварию накануне. В салоне находились 39 россиян - большинство из них пострадали. По предварительной версии, в ДТП виноват водитель грузовика, который резко подрезал пассажирский транспорт.