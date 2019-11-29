Опубликовано видео из дома, где жил убитый в Екатеринбурге мальчик

Следователи проверили квартиру в одном из домов в Екатеринбурге, где предположительно, был убит девятилетний мальчик.

Представители СКР работали на протяжении нескольких часов в квартире, откуда они вынесли 3-4 черных больших мешка, в которых, возможно, находятся вещественные улики.

Съемочная группа «Звезды» выяснила, что квартира была съемной. Однако последний месяц в ней проживала другая семья.

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело жестоко убитого мальчика в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга. В СМИ информация об этом появилась утром 28 ноября. Задержанная мать ребенка, гражданка Белоруссии, а также отец мальчика, предположительно, издевались над ним. По данным местного издания, ребенок скончался от асфиксии из-за кляпа во рту.