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Захарова сравнила переворот в Боливии с украинским Майданом

Василиса Морозова
05:28 29.11.2019
Мария Захарова назвала события в Боливии, когда от власти был отстранен Эво Моралес, «латиноамериканским майданом разлива 2004 года».
Захарова сравнила переворот в Боливии с украинским Майданом
© Фото: Gaston Brito, dpa, Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию в Боливии после отстранения президента Эво Моралеса со случившимся в 2004 году на Украине Майданом. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, Организация Американских государств (ОАГ) до сих пор не располагает выводом о результате подсчета голосов в ходе выборов 20 октября. Спустя месяц непонятно, на каком основании было принято решение об устранении кандидата в президенты.

При этом оценки избирательного процесса в Боливии со стороны главы ОАГ Луиса Альмагро не содержат ни одного доказательства, которое могло бы подтвердить обвинения в нарушениях во время выборов президента. Захарова напомнила, что именно он заявлял о «манипуляциях с голосами» и о «государственном перевороте».

«Получился нормальный латиноамериканский Майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине. Разница в том, что в 2004 году Янукович Украину не покинул, а принял навязанные западниками условия игры в виде "третьего" тура, в ходе которого и протащили Ющенко», - подчеркнула представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что в первые дни работы «и.о. президента Боливии» Аньес вопреки предыдущим заявлениям объявила о намерении восстановить дипотношения с США и отправить посла в Вашингтон. Она выслала венесуэльских дипломатов и признала Гуайдо и.о. президента Венесуэлы. Захарова пояснила, что это «выходит за рамки полномочий временного правительства».

Как напомнила представитель российского министерства иностранных дел, Эво Моралес 10 лет назад объявил «персоной нон грата» посла США Филиппа Голдберга, обвинив в сговоре против своей администрации. Однако «это не спасло Боливию от вмешательства Штатов и реализации отработанного сценария».

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября после требований военных, обвинивших его в «подтасовке» прошедших ранее выборов, на которых он победил. В организации госпереворота он обвинил США и получил политическое убежище в Мексике.

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