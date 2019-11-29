Десятилетний сын полицейского нашел пропавшего сверстника в Приморье

В Уссурийске 10-летний сын полицейского Александра Шульженко Никита, уговорив отца взять его с собою на поиски в городе пропавшего мальчика, помог обнаружить ребенка в кустах.

О пропаже сына, который ушел с территории садового участка одного из дачных районов, заявила местная жительница, после чего на поиски 10-летнего мальчика был поднят личный состав отдела полиции, неравнодушные граждане и волонтеры отряда «Примпоиск».

В этот же вечер, сменившись с суточного дежурства, полицейский отдельной роты конвоирования подозреваемых и обвиняемых Александр Шульженко принял решение присоединиться к группе поиска, так как хорошо знал местность, где пропал мальчик. 10-летний сын полицейского Никита уговорил папу взять его с собой. Территорию дачных участков и лесные закоулки отец с сыном объехали на УАЗе. А когда продолжили прочесывать местность пешком, Никита, не теряя надежды найти ровесника, постоянно звал его имени и, углубившись на 800 метров от дороги, случайно обнаружил пропавшего ребенка в кустах. На замерзшего мальчика надели куртку и передали родственникам.

В результате в торжественной обстановке перед лицом всего личного состава городского ОВД Никите вручили благодарственное письмо и подарок за проявленную смелость и активную помощь в мероприятиях по розыску потерявшегося. Прапорщику полиции Александру Шульженко также объявлена благодарность.