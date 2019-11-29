Мошенники придумали новый способ хищения денег с помощью карт

Мошенники в России изобрели новый способ обмана граждан, напоминающий игру в наперстки. Мошенничество с картами работает при участии нескольких человек, рассказал пользователь Facebook Серж Гатилов.

В очереди к банкомату клиент делает вид, что забывает свою карту внутри, и следующий посетитель вынимает ее, так как машина напоминает, что если не вытащить карту, то он проглотит ее через несколько секунд.

Когда человек отдает «забывчивому» клиенту карту, тот проверяет баланс и заявляет, что с его счета сняли от пяти до пятнадцати тысяч рублей, пишет газета «Известия». В этот момент подключается якобы видевший все свидетель, подтверждающий версию жертвы.

По сценарию злоумышленник угрожает клиенту, что вызовет полицию, а на карте остались отпечатки пальцев, камера зафиксировала случившееся и другие виды психологического прессинга.

«Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка», - отметил экс-полковник МВД Евгений Черноусов.

Как правило, в такой схеме участвует от двух до трех аферистов. Охотятся они на своих жертв в такое время, когда у банкоматов не скапливается много людей.