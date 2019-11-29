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«Мастер медийной работы»: политолог о визите Трампа в Афганистан

Валентина Пескова
04:58 29.11.2019
Американский президент совершил незапланированную поездку в Афганистан на День благодарения, поздравив дислоцированных там американских военных.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: realDonaldTrump Twitter

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков, комментируя «Звезде» незапланированный приезд Дональда Трампа в Афганистан, назвал американского президента - мастером медийной работы. По словам Колобкова, подобные визиты очень благожелательно встречаются как населением, так и семьями военнослужащих, и самими военнослужащими.

«Поэтому он это делает достаточно регулярно, он ведь уже выезжал в такие зоны боевых действий раньше на Рождество, и вот теперь поехал собственно на главный американский праздник, их семейный праздник, День благодарения», - заявил Коробков.

По словам политолога, нужно учитывать, что американское общество расколото, однако Трампа поддерживают и средний класс, и малый и средний бизнесы. Американского президента поддерживает также реальный сектор экономики, классическая промышленность, прежде всего машиностроение и сельское хозяйство. Он пользуется и очень сильной поддержкой всего силового блока: это и военнослужащие, и полиция, и все прочие структуры безопасности.

«И вот Трамп, отправляясь в эту поездку, еще раз подчеркивает, что он представляет интересы военных и готов их защищать. Поэтому это символический шаг, но шаг, который очень поможет ему в политической борьбе. Но одновременно поездка имеет и более скрытую и стратегическую цель. Это - дальнейшее прощупывание почвы, наладить какой-то диалог с "Талибаном". Что-то предпринять в своих попытках, чтобы подготовить уход американских войск из Афганистана», - рассказывает профессор.

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Трамп, по словам эксперта, пришел к власти с очень чутким пониманием того, что он будет делать с традиционной американской внешней политикой, причем это касается не только переноса внешнеполитического упора с Европы и России на Тихий океан и Китай, как на главного соперника США, но также и его отказ от «роли мирового полицейского».

«Несмотря на многочисленные провокации и давления со стороны элит, Трамп отказался посылать войска в конфликтные зоны, включая и уход более-менее из Сирии, и декларируемое желание уйти из Афганистана, и отказ от военного вмешательства в Венесуэле. То есть Трамп тут преследует как тактические внутриполитические цели, так и стратегические», - продолжает Коробков.

При этом нужно все время иметь в виду, полагает эксперт, что Трамп воспринимается, как системная угроза американской элиты, а это включает в себя политический истеблишмент, медийные структуры, академии и шоу-бизнес. Помимо этого против американского президента выступают два типа транснационального капитала, которые абсолютно не заинтересованы в политике протекционизма, направленные на защиту интересов сельского хозяйства, промышленность, и, собственно, американских трудящихся.

«Против него жестко выступает финансовый капитал и хай-тек, которым совершенно плевать, где размещать свои операции и совершенно не нужно защищать американскую экономику от внешней конкуренции. И все они воспринимают Трампа, как страшную угрозу. Причем, что связано с импичментом, оказалось, что главную роль среди оппонентов Трампа играют именно представители бюрократии, а не избираемых политиков. Именно они смотрят на него, как на системную угрозу, и готовы саботировать деятельность президента, открыто фальсифицировать факты, и в том числе идти и на какие-то провокации, в том числе военные», - поясняет Коробков.

Поэтому силовая элита, как и другие элиты, всячески пытается саботировать его реформы, и поэтому он, идя через головы военной верхушки, общается с рядовым, офицерским, военным составом напрямую.

«Поэтому вот этот вот ход, необъявленная поездка в Афганистан, он очень типичен для Трампа и абсолютно естественен, учитывая, как его очень четкое понимание и ценности медийных ходов, так и понимание того, что истеблишмент, в том числе военная верхушка, - они его враги. Поэтому он пытается иметь диалог именно с настоящими военными. И это ему в очередной раз удалось, я уверен, что это значительно поднимет его рейтинги среди и военнослужащих, среди структур безопасности, и поможет в политической борьбе», - говорит Коробков.

28 ноября, на День благодарения, Дональд Трамп совершил свой первый визит в Афганистан, который не был запланирован заранее. По его итогам американский президент сообщил, что радикальное движение «Талибан» стремится заключить мирное соглашение, однако сделать это можно только с помощью договоренностей о прекращении огня.

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