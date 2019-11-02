Главы правительств стран ШОС приняли новую программу многостороннего сотрудничества

Главами камбинов стран-участниц ШОС в ходе общего заседания принята новая программа многостороннего сотрудничества в области экономики и торговли. Она рассчитана до 2035 года.

Как сообщает РИА Новости, новый документ, разработанный профильными министерствами и ведомствами, главы правительств подписали в субботу, 1 ноября, в Узбекистане.

Помимо этого, по итогам заседания его участники приняли совместное коммюнике, утвердили решения, касающиеся организационной деятельности ШОС, и подписали бюджет организации на следующий год.

Что касается непосредственно новой программы сотрудничества, то она затрагивает такие вопросы, как банковское и финансовое взаимодействие, торговля, сельское хозяйство, образование, туризм, промышленность, транспорт, инновации, энергетика, межрегиональное сотрудничество и сфера пространственного развития.

Акцент в новой программе главы правительств решили сделать на цифровизации и высоких технологиях.