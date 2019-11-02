Никогда не говори «Да»: как нельзя отвечать на незнакомые номера

Россияне стали жаловаться на странные звонки с незнакомых номеров, которые тратят их время. Как правило, позвонившие спрашивают о кредитах либо представляются социологами и задают банальные вопросы, есть ли в доме интернет, чтобы отвечающий ответил «Да».

Согласно рекомендациям специалистов, отвечать словом «Да» опасно, особенно если называют ваши имя и фамилию, так как злоумышленники могут использовать ваш голос. Возможно, они собирают цифровые отпечатки голоса, предупреждает сайт aif.ru.

С 1 июля прошлого года российские банки могут оказывать услуги без личного присутствия клиента, который подключил возможность аутентификации по голосу. Чтобы удаленно пользоваться услугами, клиенты заранее передают биометрическую информацию (произносят пару фраз).

Собранную биометрию через телефонные звонки злоумышленники могут перепродать, отмечает издание. Специалисты обращают внимание, что, скорее всего, мошенники могут добиваться, чтобы жертва сказала также: «Я подтверждаю». Таким образом, они смогут, к примеру, добиться перевода средств.

Поэтому эксперты советуют использовать слово «Алло», когда поднимаете трубку. Кроме того, необходимо записать номера банков, которыми вы пользуетесь, в телефонную книгу. Если вы не пользуетесь услугами банка удаленно, то от подключения услуги лучше отказаться вовсе. Если разговор с предполагаемым мошенником состоялся, то стоит обратиться в банк и описать случившееся.