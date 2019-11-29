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Президент Чехии назвал власовцев предателями родины

Василиса Морозова
04:21 29.11.2019
Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
Президент Чехии назвал власовцев предателями родины
© Фото: wikipedia.org

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал решение городских властей установить в Праге памятник генералу Власову и его соратникам.

«Власовцы долгие годы были предателями своей родины. Думаю, что об их предательстве нельзя забывать», - подчеркнул чешский лидер.

В понедельник, 25 ноября, староста одного из микрорайонов чешской столицы заявил, что намерен установить там монумент, посвященный так называемой Русской освободительной армии, так как якобы власовцы помогали руководству Пражского восстания освобождать город в 1945 году.

«Могут ли они искупить свою вину продолжавшимися всего несколько дней действиями позитивного типа, и можно ли в связи с этим забыть, то что они предали родину? Думаю, забывать нельзя», - добавил Земан.

К концу войны генерал-предатель Андрей Власов вышел из подчинения вермахта, которому служил долгие годы. Но после победы Международный трибунал в Нюрнберге все же признал, что власовцы, также как и нацисты, совершали военные преступления.

В Советском Союзе генерал был признан изменником родины и казнен. Намерение установить ему памятник в Праге ранее уже осудили российские дипломаты.

Президент Чехии также высказался по поводу старосты Прага-Ржеполье Павла Новотного, выступившего с инициативой об установлении памятника Власову. По его словам, жители микрорайона поймут, что его человеческие и профессиональные качества не соответствуют занимаемой должности, и уже не изберут его снова.

Как ранее сообщалось, установка памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые стала бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года.

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