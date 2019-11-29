Шеф-повар потребовал раскрыть критерии получения мишленовских звезд

Французский шеф-повар Марк Вейра подал в суд города Нантер иск против гида Michelin, который составляет самый влиятельный в мире ресторанный рейтинг, и призвал раскрыть критерии своих оценок.

Проверяющий от этого гида пришел в ресторан месье Вейра La Maison des bois, уличил того в обмане и понизил рейтинг его заведения. Все дело в том, что шеф якобы вместо сыров реблошон, бофор и томм в свое сырное суфле добавил чеддер, который в регионе Верхняя Савойя не производится. При этом сам шеф-повар утверждал, что все блюда готовятся исключительно из местных продуктов.

Шеф впал из-за этого в депрессию, но защищаться не перестал и требует от Michelin раскрыть критерии, по которым ресторанам выносят вердикт. Также Вейра просит не включать его ресторан, лишившейся третьей звезды, в последующие издания гида и выплатить ему компенсацию в 1 евро.

По данным AFP, руководство гида требует от Вейра компенсации в 30 тысяч евро за издержки в ходе судебного процесса.