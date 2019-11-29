«Спорт! Снег! Смех!»: Подмосковье готово к горнолыжному сезону

В подмосковном Дмитрове горнолыжный сезон начнется уже 7 декабря – там стартует фестиваль «Спорт! Снег! Смех!».

Как пишет «360», фестиваль будет проходить на двух площадках. В клубе Леонида Тягачева 7 декабря пройдет массовый лыжный спуск. За ним можно будет наблюдать по трансляции онлайн и на площади в центре Дмитрова. Спортсменов будут развлекать артисты и музыканты. Фестиваль стартует в 12.00 в субботу.

В этот день будут также работать в обычном режиме курорты «Сорочаны», «Целеево» и «Степаново».

По словам вице-губернатора Подмосковья Натальи Виртуозовой, в настоящее время на горнолыжных площадках идет искусственное заснеживание. Она пригласила на мероприятие всех жителей и гостей региона.

Кроме того, в центре Дмитрова пройдет вторая часть праздника, где расположатся интерактивные фотозоны, парк ледяных скульптур, фудкорты. Гостей ждут гонки на радиоуправляемых елках и мастер-класс по керлингу. А вечером можно будет полюбоваться салютом.