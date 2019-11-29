Украинская делегация сорвала доклад России в ООН

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве. Во время речи представителя России они стали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу.

Как рассказал Бальбек, некоторые украинские представители были готовы даже затеять драку. Поэтому, по его мнению, делегация от Киева формируется не из дипломатов, а из тех, «кто бросал камни и размахивал цепью на Майдане». Депутат заявил РИА Новости, что украинская делегации демонстрирует «дикость и презрение» к демократическим ценностям, в частности к свободе высказываний.

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы - Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», - сказал депутат.

По данным ТАСС, украинская сторона направила протест против российской делегации в секретариат. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отметила, что после протеста делегата из РФ лишили права слова. При этом украинская делегация прервала выступления также сербского представителя, когда он заявил, что в Крыму не притесняют ни украинцев, ни татар.