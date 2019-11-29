Двое пропавших на горящей шахте в Коми рабочих признаны погибшими

Двое рабочих, которые считались пропавшими без вести на шахте «Яреганефть» в Коми при пожаре, признаны погибшими. Данное решение принял Ухтинский городской суд.

«Решение суда позволит в полном объеме оказать поддержку членам семей пропавших шахтеров», - отметили в МЧС.

Уточняется, что в настоящее время специалисты ГУ организовали медико-психологическое сопровождение.

Предварительно известно, что под землей находились 45 человек, из них 33 сумели вывести на поверхность, еще девять оставались в шахте на безопасном удалении от места ЧП. У спасателей не было связи с тремя рабочими, позже один из них был найден живым.