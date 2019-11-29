Кружилась, как лопасти вертолета: пенсионерка подала в суд за ужасную работу спасателей

Женщина подала в суд на город Феникс после того, как спасатели подняли ее с помощью вертолета с Пистева Пика в Аризоне. Возвышенность является второй по высоте точкой в горном заповеднике Феникс, куда направилась 74-летняя Каталин Метро, однако сошла с тропы и была дезориентирована.

Когда прибыли спасатели, ее завернули как мумию и подняли с помощью троса от земли. На кадрах видно, как «сверток» с женщиной стал вращаться. Сначала он делал это медленно, затем быстрее и быстрее, пока не закружился с дикой скоростью, почти с такой же, как и лопасти вертолета. Целую минуту Катарин кружилась, как пропеллер.

Летом это видео стало вирусным, его посмотрело более 23 миллионов человек, сообщает Fox10. По словам мужа Каталин, Джорджа, он смотрел и надеялся, что «что-то это уже остановит».

Спасатели провели пресс-конференцию, на которой подробно пояснили, как это могло произойти. Они сказали, что по мере того, как корзина (с человеком) поднимается, она часто начинает вращаться, превращаясь в ветряную мельницу. По их словам, максимум, что произошло с женщиной во время данного случая - у нее могла кружиться голова, а спина не должна была пострадать.

Однако женщина заявила, что она получила физические, эмоциональные и психологические травмы в результате инцидента. В ее заявлении сказано, что врачи диагностировали у нее синяки, отеки, и кровь в наружных слуховых каналах, а также отек мягких тканей в районе черепа. Кроме того, Метро потребовалась операция в связи с травмой спинного мозга. Женщина провела в больнице более двух недель, а счет за медобслуживание превысил 290 тысяч долларов.

В претензиях она утверждает, что травмы были вызваны небрежностью или другой ошибкой со стороны города Феникс. Каталин и Джордж требуют компенсации в два миллиона долларов из-за случившегося.