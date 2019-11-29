Три человека пострадали при атаке в Гааге

В результате нападения неизвестного на торговой улице Гроте Маркстраат в центре нидерландской Гааги пострадали три человека. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

«При ударе ножом в #GroteMarktstraat три человека получили ранения», — говорится в сообщении полиции.

Нападавшему удалось скрыться с места инцидента, теперь его разыскивают правоохранительные органы. По данным издания Het Parool, подозреваемым считается мужчина 45-50 лет, который был одет в серый спортивный костюм и черный шарф.

В местных СМИ пишут, что в центре города было многолюдно, поскольку начались распродажи в связи с «черной пятницей».

В пятницу, 29 ноября, нападение с холодным оружием произошло также в центре Лондона, в результате которого скончались два человека и еще четыре пострадали.