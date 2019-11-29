Эвакуация, паника и крики: первые кадры после атаки в Гааге
По данным полиции, при атаке три человека получили ранения.
© Видео: Emma Grande, Wouter S. van Dijke, Twitter
В социальных сетях очевидцы публикуют видео первых минут после нападения неизвестного на людей в районе, где расположены множество магазинов. На кадрах видно, как происходит эвакуация из крупного торгового центра, а также слышны крики людей, которые в панике убегают со злополучной улицы.
По данным полиции, при атаке три человека получили ранения.
Посольство РФ в Нидерландах выясняет, есть ли среди пострадавших россияне. Представитель посольства отметил, что правоохранители разыскивают нападавшего, это смуглый мужчина 40-45 лет, одетый в черное.