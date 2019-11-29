В результате теракта в Лондоне погибли два человека

Два пострадавших в ходе теракта на мосту в Лондоне скончались в больнице. Всего с тяжелыми ранениями были госпитализированы четверо пострадавших. Об этом сообщает газета The Guardian. Нападавшего застрелил спецназ столичной полиции.

Неизвестный мужчина в пятницу 29 ноября на Лондонском мосту в столице Британии напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек. Очевидцам удалось схватить злоумышленника, а прибывшая на место происшествия полиция открыла огонь по нему после того, как на его поясе заметили муляж взрывного устройства.

«Из соображений предосторожности мы относимся к этому инциденту как к связанному с терроризмом», - отметили в полиции.

В настоящее время движение по мосту перекрыто, на месте работают десятки полицейских.

На этом же месте 2 июня 2017 года террорист въехал в толпу людей на фургоне, в результате чего погибло восемь человек.

Тем временем, в Гааге в Нидерландах 29 ноября также произошла атака. Неизвестный напал на прохожих с ножом в центре города, в результате несколько человек получили ранения. Злоумышленнику удалось скрыться.