Турецкого дипломата вызвал МИД Франции из-за слов Эрдогана в адрес Макрона
Президент Турции посоветовал своему французского коллеге «проверить мозг», после того, как Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО.
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МИД Франции вызвал к себе представителя Турции после того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил оскорбительное замечание в адрес французского лидера.
«Франция вызвала турецкого посланника по поводу «оскорблений» президента Эрдогана», - сообщает агентство AFP.
Эрдоган после слов президента Франции о «смерти мозга» НАТО посоветовал Эммануэлю Макрону «сначала проверить собственный мозг», поскольку заявления Макрона подходят только тем, «у кого мозг умер».
Констатировав «смерть мозга» НАТО, Макрон заявил, что Европа должна начать думать о себе, как о самостоятельной геополитической силе.