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«Дорога памяти»: как маршал Бабаджанян нарушил приказ, спас бригаду и прорвал оборону немцев

Ирина Лосик
Мария Барабанова
22:10 29.11.2019
Внучка Амазаспа Хачатуровича рассказала, что за нарушение приказа ее дедушка был арестован, однако генерал Юшкевич признал, что действия Бабаджаняна были оправданы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В специальном проекте «Дорога памяти» телеканала «Звезда» о фронтовиках вспоминают их потомки. Юлия Бабаджанян, внучка маршала Советского Союза Амазаспа Бабаджаняна, рассказала, как ее дедушку, командовавшего тогда 3-ей механизированной бригадой, отправили под арест за то, что он не стал вести в наступление уставших после сложнейшей дороги солдат.

«В октябре 1942 года 3-я механизированная бригада под командованием дедушки должна была перегруппироваться в район между Ржевом и Великими Луками в 20 километрах от переднего края обороны противника. Лили непрерывные дожди, дорога была непроходимая: танки застревали, люди были без сил. Но корпус торопили с наступлением. И вот дедушка вечером получает распоряжение выступить сегодня в 16.00 в наступление. Он посмотрел на часы и сказал офицеру, который привез распоряжение: "Приказ невыполним". Офицер пожал плечами и уехал.

Началась, конечно, срочная подготовка бригады к наступлению, и только к полуночи удалось еле-еле в темноте вывести их в назначенный район. Тут дедушка замечает, что подъезжает гусеничный вездеход, откуда выходят три командира в сопровождении трех автоматчиков. За невыполнение приказа во время боевых действий полковник Бабаджанян был арестован. Когда его привезли к какому-то блиндажу, спустили в плохо освещенную комнату, его встретил генерал Юшкевич. Пристально посмотрев на дедушку он спросил, почему не выполнен приказ. Дедушка спокойно ответил: "Я предпочел сохранить бригаду". После паузы Юшкевич сказал: "Полковник Бабаджанян, бой начинается в 12 завтра, и я сам буду следить за его ходом".

На следующий день под командованием дедушки 3-я мехбригада вместе с 1-й гвардейской танковой Горелова прорвала оборону противника на 10-12 километров вглубь практически без потерь», - рассказала внучка Главного маршала бронетанковых войск Советского Союза.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов. 

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