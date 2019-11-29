«Дорога памяти»: как маршал Бабаджанян нарушил приказ, спас бригаду и прорвал оборону немцев

В специальном проекте «Дорога памяти» телеканала «Звезда» о фронтовиках вспоминают их потомки. Юлия Бабаджанян, внучка маршала Советского Союза Амазаспа Бабаджаняна, рассказала, как ее дедушку, командовавшего тогда 3-ей механизированной бригадой, отправили под арест за то, что он не стал вести в наступление уставших после сложнейшей дороги солдат.

«В октябре 1942 года 3-я механизированная бригада под командованием дедушки должна была перегруппироваться в район между Ржевом и Великими Луками в 20 километрах от переднего края обороны противника. Лили непрерывные дожди, дорога была непроходимая: танки застревали, люди были без сил. Но корпус торопили с наступлением. И вот дедушка вечером получает распоряжение выступить сегодня в 16.00 в наступление. Он посмотрел на часы и сказал офицеру, который привез распоряжение: "Приказ невыполним". Офицер пожал плечами и уехал.

Началась, конечно, срочная подготовка бригады к наступлению, и только к полуночи удалось еле-еле в темноте вывести их в назначенный район. Тут дедушка замечает, что подъезжает гусеничный вездеход, откуда выходят три командира в сопровождении трех автоматчиков. За невыполнение приказа во время боевых действий полковник Бабаджанян был арестован. Когда его привезли к какому-то блиндажу, спустили в плохо освещенную комнату, его встретил генерал Юшкевич. Пристально посмотрев на дедушку он спросил, почему не выполнен приказ. Дедушка спокойно ответил: "Я предпочел сохранить бригаду". После паузы Юшкевич сказал: "Полковник Бабаджанян, бой начинается в 12 завтра, и я сам буду следить за его ходом".

На следующий день под командованием дедушки 3-я мехбригада вместе с 1-й гвардейской танковой Горелова прорвала оборону противника на 10-12 километров вглубь практически без потерь», - рассказала внучка Главного маршала бронетанковых войск Советского Союза.