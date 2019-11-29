Вторая атака в Европе: неизвестный напал с ножем на людей в Гааге

Неизвестный мужчина напал на прохожих в Гааге. По данным полиции, несколько человек получили ранения.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно полицейские машины и машины скорой помощи.

По данным De Telegraaf, нападение произошло районе Grote Marktstraat, где находится большое количество магазинов. Сегодня в день распродаж там находилось много людей.

Издание отмечает, что преступнику удалось скрыться. Полиция ведет его поиск, для этого задействован патрульный вертолет.

Ранее в пятницу, неизвестный напал на людей с ножом в Лондоне. По данным BBC двое раненных во время атаки на Лондонском мосту скончались.