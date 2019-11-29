Никаких просрочек не было: владелица угнанного коллектором авто с ребенком об инциденте
Женщина, «задолжавшая» по микрозайму, уверяет, что просрочек быть не может, так как все выплаты были сделаны еще год назад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anton Belitsky, Global Look Press
Владелица машины, угнанной с трехлетним ребенком подруги в Екатеринбурге заявила «Звезде», что все выплаты по «микрозайму» были сделаны еще год назад.
«У них до сих пор осталась моя генеральная доверенность и они этим решили воспользоваться», - уточняет потерпевшая.
Дело в том, утверждает собеседница «Звезды», что особые договоренности по выплатам были у нее с руководителем компании, которого сейчас сменил другой человек и, видимо, его не предупредили об этом.
Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.
Инцидент с угоном машины со спящим в ней ребенком произошел, когда владелица автомобиля и ее подруга зашли бизнес-центр. Правоохранители установили, что иномарка находится в залоге у микрокредитной организации.