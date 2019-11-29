Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Никаких просрочек не было: владелица угнанного коллектором авто с ребенком об инциденте

Светлана Головина
23:11 29.11.2019
Женщина, «задолжавшая» по микрозайму, уверяет, что просрочек быть не может, так как все выплаты были сделаны еще год назад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anton Belitsky, Global Look Press

Владелица машины, угнанной с трехлетним ребенком подруги в Екатеринбурге заявила «Звезде», что все выплаты по «микрозайму» были сделаны еще год назад.

«У них до сих пор осталась моя генеральная доверенность и они этим решили воспользоваться», - уточняет потерпевшая.

Дело в том, утверждает собеседница «Звезды», что особые договоренности по выплатам были у нее с руководителем компании, которого сейчас сменил другой человек и, видимо, его не предупредили об этом.

Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.

Инцидент с угоном машины со спящим в ней ребенком произошел, когда владелица автомобиля и ее подруга зашли бизнес-центр. Правоохранители установили, что иномарка находится в залоге у микрокредитной организации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.11.2019, 01:10
165 учений и 237 тысяч морских миль: на Черноморском флоте подводят итоги года
Дата29.11.2019, 13:16
Фрегат «Адмирал Касатонов» отстрелялся ракетами «Калибр» и «Оникс» в Белом море
Дата28.11.2019, 15:26
«Лобби выдавливает Россию из спорта»: МИД России оценил претензии WADA
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата29.11.2019, 10:33
Пять новых кораблей и катеров усилили Черноморский флот
Дата29.11.2019, 16:44
Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:12 В стране и мире
Видео
В Астрахани спасли кота, примерзшего лапами ко льду канала
23:54 В стране и мире
Видео
Три человека пострадали при атаке в Гааге
23:29 В стране и мире
Видео
В результате теракта в Лондоне погибли два человека
23:27 В стране и мире
Турецкого дипломата вызвал МИД Франции из-за слов Эрдогана в адрес Макрона
23:26 В стране и мире
Видео
Эвакуация, паника и крики: первые кадры после атаки в Гааге
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, почему на Западе не смогли скопировать винтовку Т-5000
Видео
Российский снайпер попал в цель с двух километров в кромешной тьме: видео
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Видео
Финские матросы исполнили танец диснеевских героев и стали звездами Сети
Видео
«Секретные материалы»: «самый страшный приказ фюрера»
Видео
Письмо из прошлого: реставраторы нашли послание с фронта в танке Т-35
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.